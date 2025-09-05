Психическая перегрузка: почему с возрастом человеку нужно больше спать
Врач Роман Бузунов: существует больше 60 болезней сна
Если человек чувствует, что он перестал высыпаться, то это может говорить о психической перегрузке. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему с возрастом организму нужно больше времени, чтобы выспаться, эксперт назвал несколько причин. Среди них — физическая и психическая перегрузка. В этих случаях, организму нужно больше времени на восстановление. Имеено поэтому вместо семи-восьми часов человек спит девять-десять.
«Если человек психически перегружается, то у него возникает напряженное бодрствование и эмоциональное выгорание. Соответственно мозг требует от организма, чтобы тот больше спал и меньше работал», — сказал сомнолог.
Роман Бузунов подчеркнул, что существуют также другие причины, почему человек чувствует сонливость с утра: дефицит витамина D, недостаток железа и снижение артериального давления.
«Это соматические причины, которые тоже могут увеличивать потребность во сне», — сказал Роман Бузунов.
Врач добавил, что существует больше 60 болезней сна. Например, есть синдром обструктивного сна. В этом случае, как пояснил Роман Бузунов, за ночь у человека может быть десятки остановок дыхания с последующими громкими звуками (храпом. — Прим.ред).
«Каждая такая остановка прерывает сон. Сам человек этого не чувствует. Но с утра из-за этого у него возникает чувство разбитости», — пояснил доктор.
Помимо этого, выспаться мешает синдром беспокойных ног. Сначала человек не может нормально заснуть из-за неприятных ощущений в конечностях, а затем, уже во сне, у него подергиваются ноги. Это, как отметил врач, тоже может привести к чувству сонливости с утра.
Если человек плохо спит на протяжении длительного времени, ему нужно обратиться к доктору.
Также Роман Бузунов посоветовал пораньше ложиться спать, а за час до сна отказаться от скроллинга ленты и кофе. Это, по его словам, улучшит качество сна.
