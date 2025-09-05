Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При его запуске будут сохранены условия для действующих инвесторов территорий Дальнего Востока и Арктики.

Единый режим для бизнеса будет введен с 1 января 2026 года на всей территории Дальнего Востока и Арктики. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Речь идет о том, чтобы упростить использование инструментов поддержки предпринимателей и компаний их новых проектов. Иными словами, куда бы ни пришел инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок, он везде будет иметь право на льготы», — сообщил он.

Путин подчеркнул, что при запуске единого профессионального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития.

«Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть, в том числе речь идет для о резидентах международных ТОРов. Этот инструмент предполагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую «дедушкину оговорку», — поделился президент.

Путин уточнил, что такое нововведение предполагает индивидуальный подход и сопровождение каждого инвестора, в том числе иностранных компаний.

«Нормативные базы уже готовы, и с 1 января 2026 года будут работать в Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Приморье», — отметил президент.

Путин также пригласил воспользоваться новой возможностью всех заинтересованных иностранных партнеров страны.

Российский лидер уточнил, что правительству еще предстоит определить, каким будет набор преференций режима, его точные параметры, сроки и отдельную направленность.

