Путин: открытие авиасообщения с КНДР укрепит связи между нашими странами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас улететь в Пхеньян можно из Москвы и Владивостока.

Авиарейсы между РФ и КНДР помогут укрепить связи между нашими странами, отметил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ.

Глава государства напомнил, что после пандемии коронавируса восстановлены прямые перелеты из Владивостока в Пхеньян, запущены рейсы между Москвой и столицей КНДР.

С июня курсируют беспересадочные поезда Пхеньян — Москва. Это состав локомотивов и вагонов, эксплуатируемый железными дорогами КНДР. Ходит поезд два раза в месяц: отбывает из Пхеньяна — 3-го и 17-го числа, прибывает в Москву — 11-го и 25-го.

Уехать из Москвы в столицу КНДР можно 12-го и 26-го числа, поезда прибывают в Пхеньян 20-го и 4-го.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.