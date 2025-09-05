Путин: Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

За десять лет валовый региональный продукт региона вырос более, чем в два с половиной раза — до 11 триллионов рублей. В основной капитал дальневосточных компаний было вложено 20 триллионов рублей.

В числе лидеров по инвестициям в основной капитал — Якутия, Амурская область и Сахалинская область.

«Динамика инвестиций в дальневосточных регионах такова, что в прошлом году их объем вдвое превысил значение десятилетней давности в реальном выражении. Для сравнения: по России в целом он оказался в полтора раза выше. Тоже хороший результат, но все-таки на Дальнем Востоке лучше», — сказал президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

