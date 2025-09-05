Путин: в вопросах экономики стоит опираться на личный опыт

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Президент призвал прислушиваться к мнению специалистов, а не интернет-пользователей.

Важно исходить из собственного опыта в вопросах экономики, сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ Марии Рыбаковой о том, кому из интернет-экономистов можно верить: тем, кто говорит, что в стране назревает кризис или же тем, кто говорит о росте экономики.

«Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете, высказывают свою точку зрения. Обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует», — отметил президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

