Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом было сказано в послании Федеральному собранию еще в конце 2013 года.

Приоритет России в XXI веке — развитие Дальнего Востока и Сибири. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь 21 век. Об этом было сказано в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. Затем стала формироваться и обновляться оперативная база», — заявил Путин.

В числе принятых мер — запуск целого ряда инструментов поддержки бизнеса, включая территории опережающего развития, режимы свободного порта «Владивосток» и преференциальный режим на Курилах, специальный административный район на острове Русский.

«Развернуты масштабные планы по укреплению транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры. Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов», — рассказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что цель ВЭФ — раскрыть ресурсный потенциал Дальнего Востока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.