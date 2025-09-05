Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В 2025 году форум проводится в десятый раз.

В 2025 году Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится в десятый раз. Идея его организации была реализована вместе с новым этапом развития Дальнего Востока. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания.

«Идея его организации была реализована вместе с новым этапом развития Дальнего Востока. Той большой работы, которая призвана создать новые возможности для граждан, молодежи. Прежде всего — для бизнеса. В полной мере раскрыть ресурсный, промышленный и логистический потенциал этого стратегически значимого региона России», — объяснил глава государства.

Еще одна приоритетная цель ВЭФ — повысить качество жизни дальневосточников. Юбилейный форум — возможность не только подвести итоги совместной деятельности органов власти, но и обозначить дальнейшие планы по развитию Дальнего Востока.

Желаемый результат — наращивание роли Дальнего Востока и в отечественной экономике, и в системе международных связей. Прежде всего речь идет об азиатском и тихоокеанском регионах.

