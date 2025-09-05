Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского приехать в Москву поговорить, а не капитулировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в беседе с ТАСС.

В украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, отметил Песков. Сроки завершения конфликта, по его мнению, сейчас нельзя загадывать.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

