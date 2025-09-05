Песков: многие страны устали от единого центра силы

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Мировое сообщество стремится жить в системе, ориентированной на ООН как общую основу мира и стабильности.

Многие иностранные государства мир устал от доминирования единого центра силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Все устали от того, чтобы был какой-то единый центр силы, который бы навязывал всем остальным правила в угоду понятно кому, и чтобы все жили по этим правилам», — сообщил он.

Песков отметил, что с точки зрения стран Глобального Юга, Россия и Китай не должны становиться новыми центрами силы в существующем мировом порядке. Он подчеркнул, что мировое сообщество стремится жить в системе, ориентированной на ООН как общую основу мира и стабильности, без появления доминирующих центров силы, диктующих свои условия другим государствам.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

