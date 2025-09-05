Песков: отношения России и США нормализуются медленно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что полное урегулирование может занять продолжительное время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил «Известиям», что процесс нормализации отношений Москвы и Вашингтона идет медленно и может растянуться на долгий срок.

Песков отметил, что российско-американский диалог движется вперед с трудом и растягивается во времени. По его словам, этот процесс нельзя назвать быстрым и окончательное урегулирование не стоит ожидать в ближайшей перспективе.

По мнению представителя Кремля, на характер нынешних контактов заметно повлияли шаги, предпринятые администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что последствия этой политики ощущаются до сих пор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после прихода к власти Дональда Трампа в отношениях России и США появился «свет в конце тоннеля». Глава государства выразил надежду, что первые шаги в направлении сближения помогут выйти на полноценное восстановление связей.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. В 2025 году его центральной темой стал «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

