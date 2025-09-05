Песков высказался о роли Европы в урегулировании конфликта на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Он отметил усилия президента США по этому вопросу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в студии «Известий» в ходе Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) заявил, что власти европейских стран мешают урегулированию конфликта на Украине.

«Европейцы мешают урегулированию на Украине. Они не способствуют», — отметил пресс-секретарь президента.

Как утверждает Песков, Европа все еще продолжает попытки превратить Украину в центр всего антироссийского, сделав из нее «стального ежа». В то же время представитель Кремля отметил усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Песков назвал устаревшей политическую модель Запада.

