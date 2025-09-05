«Снести Санду»: Илан Шор о планах блока «Победа» на предстоящих выборах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Оппозиция Молдавии выступает за создание союзного государства с РФ.

На предстоящих парламентских выборах основной целью молдавского оппозиционного блока «Победа» является нанесение поражения действующему президенту Молдавии Майе Санду. Об этом заявил лидер объединения Илан Шор в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«У нас главная цель на этих выборах — снести Санду. Нам все равно сейчас, кто зайдет в парламент, кто победит, не имеет значения. <…> Сегодня важно снести Санду», — отметил политик.

По словам Шора, представители блока понимают, что в стране будут проведены досрочные выборы. Он уточнил, что честные парламентские выборы можно будет провести только после восстановления правового режима в государстве путем «снесения» действующего президента.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Лаоса выступил на пленарном заседании ВЭФ.

