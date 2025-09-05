Столица русского рока: в Петербурге пройдет «Кинчев Фест»

Музыкальный фестиваль «Кинчев Фест» в четвертый раз пройдет в Петербурге

Гостей ждут выступления «Алисы», Вадима Самойлова, групп КняZz, «Северный Флот».

Петербург подтверждает статус столицы русского рока. На берегу Финского залива в четвертый раз стартует фестиваль «Кинчев Фест». Впереди выступления дюжины рок групп и «Алисы» тоже. Два дня тяжелой музыки. На небе пасмурно, возможны осадки. Но на площадке «Музпорт» точно будет жарко. Звук отстроен, музыканты уже опробовали сцену. До запуска зрителей остается совсем немного времени. Корреспондент «Известий» Максим Облендер услышал первые аккорды фестиваля.

Каждый аккорд словно будильник, словно позывные. Саундчек пролетает стремительно, словно чайки над Финским заливом.

Звук великолепен, одни гитары меняют другие, барабаны на платформе отправляются за кулисы, откуда тут же выезжают новые. Когда у команды фестиваля за плечами сотни концертов, идти по таймингу — не проблема.

«Готовится лайн-ап, готовится график саундчеков, все, дальше все идет по графику. Просто следование графику, и все», — рассказал технический директор фестиваля «Кинчев Фест» в 2022–2023 годах Антон Герасимов,

Без сомнения, это самый стильный фестиваль. От оформления до состава участников. Каждый коллектив выбирает лично лидер группы «Алиса», а значит, за качество здесь отвечают.

«Я приглашаю только тех, кого я хочу видеть на фестивале на своем, а это не такое большое количество людей. Надо пересмотреть взгляд на это, но тогда фестиваль выйдет из-под контроля, я боюсь», — рассказал лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.

Тяжелая музыка? Еще какая. «От Юности Моея» второй раз на фесте и снова и снова отвечают, как духовные мотива и рычащий хардкор-панк.

«Мы решили реализовываться через хардкор-панк, потому что он нам близок, говорить о тех вещах, которые нам близки. Я не вижу противоречий, и благословение мы получали и у священника в том числе», — поделился лидер группы «От Юности Моея» Михаил Дивинский.

И тексты тяжелые: альтернатива от 25/17, рэп от Саграды — новичка «Кинчев Феста».

Двухдневный марафон. На сцену также выйдут Вадим Самойлов, Stigmata, КняZz, «Северный Флот», «Дайте Два», «Калинов Мост», «Пилот».

«Мы с Костей познакомились лично в 1998-м году. Году в 1992-м приснилось, что мы близкие друзья. Я написал письмо и оставил его на Пушкинской, 10», — рассказал лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф.

Увидел ли Кинчев письмо, история умалчивает. «Пилот» же «вылетит» на сцену фестиваля уже в третий раз.

«Фестиваль растет с каждым годом. Новая площадка „Музпорт“ вместительнее и удобнее. Сцена и экраны стали больше. Кажется, такого количества звука, света, аппаратуры еще не было. За сценой — нескончаемое число кофров, километры проводов. Самое интересное, что всевозможных стоек и инструментов здесь с запасом. Как в самолете, все жизненно важные системы фестиваля продублированы», — рассказал корреспондент.

Все для комфортного отдыха: от бесплатной воды до палаток с мерчем, детских площадок. В этом году на карте фестиваля появится зона «ностальгии и азарта» — что это, уважаемая публика, как традиционно называет зрителей Кинчев, узнает совсем скоро. Они уже летят со всех уголков страны. Еще вчера гуляли по Екатеринбургу.

«Наш свердловский рок тоже достаточно интересный. Но „Алиса“ как-то больше по сердцу. Родился сын, назвал его Константин. Тоже Евгеньевич. Только Красных, не Кинчев», — рассказал один из гостей фестиваля Евгений Красных.

А сегодня в столице русского рока готовятся к встрече с кумирами. 5 сентября, 6 сентября, и сразу две разные программы от «Алисы» — суммарно почти четыре часа от легенды русского рока. Главное — не остаться без сил, не охрипнуть, хотя с первого взгляда ясно: все располагает именно к этому.

