Краснов: нужно создать единый реестр платежей для бизнеса

Из-за неразберихи с расчетами неналоговых выплат предприниматели порой вынуждены платить лишние деньги.

Генпрокуратура предлагает создать единый реестр платежей для бизнеса. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Он привел в пример ситуацию, когда неразбериха с расчетами неналоговых выплат превращалась в поборы с предпринимателей.

«Были случаи, когда из-за ошибок на один день в дате фактического ввоза товаров за пределы территории ЕАЭС, участники внешнеэкономической деятельности несли расходы на таможенные платежи именно по более высокой ставке. По сути, сотрудники таможни объяснили это невнимательностью. Но в результате этой невнимательности сотрудников таможни, она обернулась значительными финансовыми потерями для предпринимателей», — отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Краснов уточнил, что по требованию Генпрокуратуры бизнесменам вернули переплату.

