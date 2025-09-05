«Нужно делать с надежными партнерами»: Греф о необходимости локализации критических технологий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава «Сбербанка» также отметил тенденцию на выстраивание многополярного мира.

Глава «Сбербанка» Герман Греф на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) в рамках сессии «Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста» сообщил, что в России необходимо локализовывать критические технологии, а также стране нужно выстроить надежные партнерские отношения с Китаем и странами глобального Юга.

«Сейчас тенденция на деглобализацию и выстраивание многополярного мира, поэтому нам нужно, конечно, критические технологии стараться локализовывать внутри. Где не можем сделать сами, нужно делать с надежными партнерами: Китай, страны глобального юга», — отметил глава «Сбербанка».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в РФ появилась возможность для бизнеса избежать штрафа при устранении нарушений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.