Знак для Европы? Трамп опубликовал фотографию с Путиным после переговоров с лидерами ЕС

Трамп опубликовал фотографию с Путиным после переговоров с Зеленским

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем



Президент США Дональд Трамп после видеоконференции с главами стран Евросоюза и украинским лидером Владимиром Зеленским опубликовал в социальной сети Truth Social совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.

На снимке запечатлены два мировых лидера, наблюдающих за пролетающими в небе истребителями F-35 на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

В Париже в смешанном формате 4 сентября состоялась встреча делегаций стран из «коалиции желающих». В том числе сообщается, что в ее рамках Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон ранее заявил о завершении плана подготовки гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил во время встречи и совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США свернут программы военной помощи граничащим с РФ странам.

