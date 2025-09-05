Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Получится ли у нее сорвать мирное урегулирование на Украине?

Разногласия внутри западного лагеря относительно возможных переговоров с Москвой становятся все более очевидными. По словам посла РФ в Париже Алексея Мешкова, в разговоре с «Известиями» он отметил, что Франция совместно с рядом других стран Евросоюза стремится сорвать зарождающийся путь к мирному урегулированию украинского конфликта. Накануне, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности 26 стран из состава «коалиции желающих» направить военных на территорию Украины в случае установления перемирия. Однако некоторые крупные участники, в частности Италия и Польша, отказались принимать участие в этом проекте. Жесткая позиция Парижа, как сообщили «Известиям» в Европарламенте, частично продиктована внутренней политической нестабильностью. США же, по оценке аналитиков, занимают выжидательную позицию и не спешат поддерживать наиболее радикальные инициативы своих союзников.

Парижский саммит «коалиции желающих»

Как отметил в интервью «Известиям» посол РФ в Париже Алексей Мешков, ряд европейских стран, включая Францию, делает попытки затормозить процессы, направленные на разрешение украинского конфликта.

Париж и другие европейские подстрекатели выдвигают откровенно провокационные и агрессивные предложения — размещение натовского или еэсовского военного контингента либо так называемых «сил подстраховки» из армий стран «коалиции желающих», заявил дипломат.

Фото: reuters/LUDOVIC MARIN

Встреча представителей «коалиции желающих», в которую входят более 30 стран, прошла в Париже. В столицу Франции прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского Совета Антониу Кошта, президент Финляндии, а также премьер-министры Великобритании, Бельгии, Дании, Нидерландов и Польши. Остальные участники подключились дистанционно. Лично присутствовали Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Перед мероприятием Макрон встретился с Зеленским и сообщил, что разработка гарантий безопасности для Украины завершена. Однако детали этих гарантий, как и конкретные планы по возможному размещению войск, обнародованы не были. Президент Франции заявил, что 26 стран подтвердили готовность направить военный контингент на украинскую территорию после прекращения огня либо при достижении мира.

Он также отметил, что еще ряд стран находится в процессе принятия решения. В частности, в Германии звучат сомнения в готовности Бундесвера к подобной миссии. В то же время Италия и Польша уже высказались категорически против отправки своих военных.

Как пишет Der Spiegel, в случае принятия решения о вводе войск, «коалиция желающих» рассматривает три возможных сценария. Один из них — организация наблюдательной миссии для контроля за соблюдением мирного соглашения. Однако в Киеве к этому варианту относятся скептически, поскольку такие миссии не участвуют в боевых действиях. Возможность полноценного ввода войск считается все менее реалистичной — как из-за высоких затрат, так и из-за жесткой позиции России, категорически не приемлющей присутствие западных военных на территории Украины.

Наиболее вероятным вариантом эксперты называют обучение украинских военных западными инструкторами прямо на территории Украины. Сейчас обучение солдат ВСУ проводится ЕС и Великобританией в рамках отдельных программ на своей территории.

Раскол в «коалиции» и позиция США

Стабильность «коалиции желающих» оказалась под вопросом — у стран разнятся экономические возможности и приоритеты. Как отметил эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с «Известиями», поддерживать Украину на уровне предыдущих лет будет все сложнее.

Почти максимальное количество стран уже выразили готовность участвовать. Интерес к украинскому конфликту, скорее, идет на спад, и потому ожидать новой волны присоединений к коалиции не стоит, считает Кортунов.

Участие США в гарантиях безопасности также остается под вопросом. Изначально западные СМИ предполагали, что в саммите может участвовать и президент США Дональд Трамп, однако в итоге он направил спецпосланника Стива Уиткоффа, а сам провел телефонные переговоры с европейскими лидерами. По информации Reuters, американский лидер потребовал от союзников прекратить покупку российской нефти.

Фото: globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

По мнению проректора Дипакадемии Олега Карповича, страны коалиции продолжают искать пути поддержки Киева, но, помимо очередных санкций, у них нет действенных механизмов. Основной расчет делается на США, но американская администрация пока не торопится откликаться.

Конференция в Париже была очередной встречей «коалиции желающих», однако ее проведение совпало с саммитом ШОС в Китае. Это придало встрече дополнительный контекст. Многие западные лидеры выразили обеспокоенность растущим влиянием стран вне западного блока, особенно на фоне сближения Китая и Индии, усиления связей между РФ и КНР и выхода КНДР из международной изоляции, уточнил Кортунов.

Почему Франция усиливает риторику

Как рассказал «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани, активность Макрона на международной арене является попыткой скрыть провалы в решении внутренних проблем. Уровень доверия к президенту опустился до 15%, а у его администрации нет парламентского большинства.

Ситуация очевидна: Макрон поставил страну на колени. Граждане это понимают. Об этом заявил Мариани.

За последний год сменились четыре премьер-министра. Текущее правительство Франсуа Байру ожидает голосование по вотуму доверия 8 сентября, и шансы на сохранение власти считаются низкими. Партия «Непокоренная Франция» заявила о намерении инициировать 9 сентября процесс импичмента. Несмотря на маловероятность отставки, политический кризис нарастает.

Посол РФ Алексей Мешков отметил, что идея военной помощи Киеву в целом поддерживается французскими политическими кругами. Различия в подходах не свидетельствуют о серьезном внутрипартийном расколе — общий вектор остается прозападным и антироссийским, даже среди оппозиции.

Фото: Global Look Press/Cover Images

Тем не менее, отдельные оппозиционные силы в Национальном собрании уже воздерживались при голосованиях по резолюциям о наращивании военной помощи Украине. Есть и те, кто открыто критикует вмешательство Запада.

Франция, несмотря на внутренние трудности, не намерена снижать темпы милитаризации. В обновленном в июле 2025 года Национальном стратегическом обзоре зафиксированы планы подготовки к возможному военному конфликту высокой интенсивности в Европе в течение ближайших пяти лет. Несмотря на усталость общества от украинской темы, уже заложено дополнительное увеличение военного бюджета на €3,5 млрд в 2026 году и на €3 млрд в 2027-м.

По словам Мариани, Франция входит в число немногих стран, способных оперативно развернуть войска за рубежом. Однако возможная отправка контингента на Украину означала бы переход опасной черты и прямое противостояние с иностранным государством.

Переговорный процесс: позиция России

Сдерживающим фактором на пути к диалогу остается жесткая позиция Киева и ЕС. Россия не раз предлагала продвигать переговоры. Так, во время третьего раунда в Стамбуле российская делегация предложила создать три рабочие группы, однако ответ так и не поступил. То же самое произошло с предложением повысить уровень переговорных представителей.

Если же политико-дипломатическое урегулирование не удастся, Россия выполнит поставленные задачи военным путем, заявил Владимир Путин в ходе визита в Китай. Президент отметил, что российские войска продолжают наступление на всех направлениях, в то время как украинская армия ограничена в возможностях вести масштабные операции и лишь пытается удерживать позиции.

