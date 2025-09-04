Гендиректор НМГ подарила главе CMG архивный номер «Известий» с обращением Сталина

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В выпуске газеты от 4 сентября 1945 года опубликовано заявление верховного главнокомандующего СССР по случаю завершения Второй мировой войны.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова подарила заместителю главы отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, руководителю China Media Group Шэню Хайсюну архивный номер газеты «Известия» за 4 сентября 1945 года, в котором опубликовано обращение Иосифа Сталина.

В газете напечатано обращение верховного главнокомандующего СССР к народу по случаю завершения Второй мировой войны и подписания Японией капитуляции.

Ранее стало известно, что генеральный директор НМГ Светлана Баланова и руководитель China Media Group Шэнь Хайсюн посетили премьеру в Китае исторического блокбастера «Красный шелк».

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Красный шелк» получит продолжение.

