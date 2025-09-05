«Это не синхронное плавание»: сексолог развеяла мифы об интимной жизни
Сексолог Миллер: запланированный секс является признаком зрелости
Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl
Главное в отношениях — умение разговаривать друг с другом.
Мифы о сексе могут лишать удовольствия и разрушают отношения. В беседе с Life.ru сексолог Александра Миллер развеяла самые распространенные заблуждения об интимной жизни.
Миф 1: Синхронный оргазм
Большинство пар ошибочно полагают, что одновременный оргазм — это главный показатель счастливой интимной жизни. Погоня за этой синхронностью может превратить близость в сплошной стресс, потому что партнеры сосредоточены на времени, а не на удовольствии.
«Секс — это не синхронное плавание, а джаз-импровизация. Гораздо здоровее и реалистичнее стремиться к взаимному удовольствию, а не к одновременному», — говорит сексолог.
Миф 2: Спонтанная близость лучше запланированной
Некоторые чувствуют себя виноватыми, если страсть не вспыхивает по щелчку пальцев. Однако сексолог отмечает, что в продолжительных отношениях планирование секса является признаком зрелости. Это позволяет создать нужную атмосферу и настроиться.
Миф 3: Нет желания — нет любви
Некоторые начинают сомневаться в искренности своих отношений, когда страсть не появляется сама собой. Однако желание может возникнуть в процессе через эмоциональную близость.
Миф 4: Мужчины всегда хотят секса
Самое распространенное заблуждение, которое негативно влияет как на мужчин, которые начинают скрывать свои эмоции, так и на женщин, вызывая испытывать неуверенность в себе. При этом либидо зависит от многих факторов.
Миллер призвала разговаривать друг с другом в отношениях.
