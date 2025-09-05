Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

На южнодонецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие выдвинулись на мотоциклах на передовую, развернули усиливающую антенну и приступили к мониторингу воздушного пространства. Вскоре были зафиксированы воздушные цели. По каждому из них расчеты нанесли точные удары с использованием FPV-дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.