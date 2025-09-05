Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Российские танкисты уничтожили пункт временного размещения ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ активно продвигаются вперед на красноармейском направлении спецоперации.
Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временного размещения украинских националистов на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе воздушной разведки оператор беспилотника выявил нахождение боевиков в подвале заброшенного здания, координаты которого были переданы танкистам. Незамедлительно выдвинувшись к боевой машине, военнослужащие навели орудие и огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами нанесли точные удары, уничтожив цель.
Корректировку стрельбы и контроль поражения цели в режиме реального времени осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
