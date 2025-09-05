Уникальный выброс: на Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности

Фото: 5-tv.ru

Метеозависимые люди могут почувствовать легкое недомогание.

На Солнце возникла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня — уровень M1.0 (сильная)», — отметили в публикации.

Также сообщается, что в северном полушарии Солнца был зафиксирован уникальный выброс плазмы в виде прямого луча. По словам экспертов, обычно они происходят в форме магнитной петли. Необычная форма плазмы может быть обусловлена быстрой перестройкой магнитного поля после вспышки.

Вспышки на Солнце делятся по интенсивности рентгеновского излучения на пять групп: A, B, C, M и X, среди которых A — самая слабая, а X — самая мощная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что к Земле на минимальное расстояние приблизился астероид размером с челябинский метеорит. Эксперты отнесли астероид к группе Аполлонов, то есть орбита космического объекта пересекает земную с внешней стороны. Уточняется, что угрозы для нашей планеты астероид не представлял.

