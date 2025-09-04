Конор Макгрегор заявил о выдвижении на пост президента Ирландии

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Спортсмена поддержал Илон Макс.

Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии на выборах, которые пройдут 24 октября. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

«Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для голосования, я настоятельно рекомендую вам сегодня связаться с местными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру. Наши советники являются опорой наших сообществ. Они работают усерднее и делают больше для людей, чем те, кто находится в парламенте, и кто продолжает подводить эту страну снова и снова», — говорится в публикации.

Спортсмен призвал ирландцев связаться с местными властями и поддержать его кандидатуру, подчеркнув необходимость «реальных перемен» и критикуя парламент за постоянное разочарование граждан. Также он отметил, что на посту президента не подпишет ни один закон, если тот не будет одобрен народом.

Поддержку Макгрегору выразил миллиардер Илон Маск, отметив, что никто не будет бороться за ирландцев так же решительно, как Конор.

Макгрегор не участвовал в боях с 2021 года после поражения в UFC и в последние годы активно проявлял политическую активность, в том числе критиковал миграционную политику страны. Текущим президентом Ирландии является 84-летний Майкл Хиггинс.

