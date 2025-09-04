Хабенский: всего в МХТ имени Чехова будет девять премьер в новом сезоне

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Уже сегодня, 4 сентября, на Основной сцене покажут спектакль «Кабала святош», в его основу лег сюжет пьесы Михаила Булгакова.

В Московском художественном театре имени Чехова в предстоящем сезоне будет девять премьер. Об этом на собрании труппы рассказал народный артист РФ и художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский.

«В феврале 2026 года премьера „Дон Кихот“ по пьесе Михаила Булгакова в постановке Николая Рощина. Эта пьеса впервые будет представлена на сцене театра так же, как и пьеса „Самоубийцы“. Николай Александрович берется за те вещи, которые когда-то наши предшественники не смогли по тем или иным причинам поставить», — поделился Хабенский.

Для МХТ грядущий сезон станет 128-м. В течение 2025 и 2026 годов театр выпустит девять новых спектаклей самых разных жанров.

«Я не скажу, что это окончательный список наших премьер, потому что, вы знаете, аппетит приходит во время еды. Но как-то пытаемся себя сдерживать. Одним словом, девять премьер в 128-м сезоне. Всего девять!» — рассказал Константин Юрьевич.

Первый премьерный спектакль «Кабала святош» на Основной сцене показали уже 4 сентября. В его основу лег сюжет пьесы Михаила Булгакова. В этой постановке в драматическом амплуа дебютирует народный артист РФ Николай Цискаридзе. Однако на сцене художественного театра он выступит под псевдонимом.

Кроме этого, на Основную сцену также впервые покажут «Гамлета» с Юрием Борисовым. Во второй половине сезона начнутся репетиции «Живого трупа» по Льву Толстому в главной роли с Филиппом Янковским.

Как отметил Хабенский, на Малой сцене уже в ноябре состоится первый показ спектакля по мотивам романа Федора Достоевского с рабочим названием «Идиоты». На этой сцене также выйдут «Коля Красоткин», «Похороните меня за плинтусом» и «Школа для дураков».

Масштабные планы, по словам Константина Юрьевича, коснутся и Новой сцены МХТ им. Чехова. Там запланирован выпуск спектакля «Вий». Также труппа в настоящее время дорабатывает «Сонеты Шекспира», инсценированные еще в мае текущего года.

