«В меру и со вкусом»: Филипп Киркоров поддержал Егора Крида

Поп-король обратился к хейтерам своего коллеги.
Король российской эстрады Филипп Киров выразил слова поддержки Егору Криду в связи с недавним скандалом, когда во время сольного концерта на стадионе «Лужники» Крид страстно поцеловал танцовщицу. Подбадривающую речь Киркоров произнес в ходе беседы с ТАСС.
По словам певца, такого рода перформансы были всегда, и это лишь элемент шоу.
«Это было, есть и будет. Начиная от времен, когда Мадонна и Элвис Пресли выступали. Это элемент шоу, часть образа. Это спектакль, а в спектакле всякое бывает. Требуются разные краски для воплощения смысла песни. Егор создавал шоу и видел его таким. Все было сделано в меру и со вкусом», — заявил он.
Также поп-король обратился к коллегам и хейтерам, сказав, что если кому-то не нравятся, то пусть не смотрят.
«Кому не нравится, не смотрите. В своем глазу бревна не видят, в чужом соринку замечают», — добавил Киркоров.
