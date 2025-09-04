Берегуля пропал? В команде Булановой раскрыли правду об исчезновении танцовщика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин; 5-tv.ru

Участник команды исполнительницы хита «Ясный мой день» прославился в интернете «вялыми танцами».

Концертный директор певицы Татьяны Булановой Сергей Хрусталев ответил на слухи об уходе танцора Дмитрия Берегули из команды звезды.

Прямого ответа, уволили ли его, сам ли ушел танцор или он все еще числится в составе подтанцовки, Хрусталев не дал. А сам Дмитрий от комментариев отказался — лишь посетовал, что другие СМИ уже все переврали.

«Я не знаю, откуда информация об уходе Дмитрия. Ходите на наши концерты и закрытые вечера, они у нас каждый день. И все узнаете», — сообщил он корреспонденту 5-tv.ru.

Известно, что участник подтанцовки Берегуля не присутствовал на последнем выступлении Булановой и не поедет в тур с певицей по Дальнему Востоку и Сибири этой осенью.

Слава «балета» Булановой, с которым она работает уже 25 лет, появилась неожиданно. Пользователи социальных сетей заострили внимание на так называемых «энергосберегательных» танцах.

Больше всего не только любви. но и критики поклонников досталось Дмитрию Берегуле, который и является автором хореографии. Он уже успел объяснить, что вялость движений — это результат усталости от концертных туров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-супруг Татьяны Булановой просится к ней в подтанцовку.

