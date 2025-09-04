Умер модельер Джорджо Армани
Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Ему был 91 год.
Умер модельер Джорджо Армани в возрасте 91 года. Об этом сообщили в компании Armani Group.
"С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", — говорится в сообщении.
Армани был одним из самых влиятельных и известных дизайнеров мира, чье имя стало синонимом элегантности и стиля.
Модельер родился 11 июля 1934 года в Пьяченце. Армани прошел путь от скромного продавца мужской одежды до создателя международной модной империи, включающей линии высокой моды, парфюмерию, косметику и предметы интерьера. Его бренд заслуженно носил славу символа роскоши и утонченного вкуса.
Армани неоднократно отмечался за новаторскую работу с мужской одеждой и костюмами для кино. Среди его достижений — создание костюмов для таких фильмов, как «Американский жиголо», «Матрица» и «Неприкасаемые».
Модельер также был известен своей закрытостью и скромной личной жизнью, не состоял в браке и не имел детей, посвятив себя полностью искусству и бизнесу.
