Для зимних запасов подходят сорта с плотной кожурой и мелкими семенами.

Начало осени — время сбора урожая. О том, как правильно собирать и хранить кабачки, рассказал информационный портал URA.RU.

Кабачки с плотной кожурой и мелкими семенами и цукини с темно-зеленой кожурой лучше всего подходят для зимних запасов. Такие сорта хорошо хранятся долгое время и при низких температурах. Но плод должен быть зрелым. Как можно это проверить: при похлопывание по овощу должен раздаться глухой, плотный звук, кожа должна быть твердой, гладкой, без повреждений и не проминаться, плодоножка уже начала деревенеть и стала светло-коричневой.

Кроме того, важную роль играет сама уборка урожая: собирать кабачки лучше в сухую солнечную погоду, для отделения от хвостика использовать секатор или нож, и ни в коем случае не промывать овощ водой. Также стоит обратить внимание на условия хранения: рекомендуется замораживать продукт или хранить при невысоких температурах, а также ограничить соседство с другими овощами и фруктами.

