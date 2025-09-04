Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Malin Wunderlich; 5-tv.ru

Среди пострадавших есть дети.

Несколько детей и взрослых пострадали в результате наезда автомобиля в Берлине. Об этом сообщает издание Bild.

В публикации сказано, что авария произошла в аэропорту Берлин-Вединг, автомобиль марки BMW въехал в толпу людей.

«Среди жертв есть дети, так как на месте находились несколько групп. Один воспитатель, получил серьезные травмы, несколько детей получили легкие ранения», — заявляет издание.

Точное количество жертв неизвестно. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места.

