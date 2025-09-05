«Не самая плохая традиция»: Нагиев нашел любовь в новых «Елках-12»

Фото, видео: Кадр из х/ф «Ёлки 11». реж.: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов « 2024г.; 5-tv.ru

Актер вернулся в легендарную франшизу и уже зимой порадует зрителей с больших экранов.

Отмечать Новый год с «Елками» — хорошая традиция. Особенно с последними фильмами серии — они отличаются высоким качеством, ведь сделаны мастерами своего дела. Об этом 5-tv.ru рассказал актер Дмитрий Нагиев.

Он подчеркнул, что нет ничего сложного в том, чтобы забыть и перечеркнуть традицию. А вот создать ее — другое дело.

«За последние годы в моей любимой стране это не самая плохая традиция — встречать Новый год с „Елками“. Был момент, когда кому-то показалось, что это может быть проходная, халтурная история. Сейчас я очень рад, что в свои руки взяли люди, которые относятся к этому очень серьезно», — сказал Нагиев.

Актер добавил, что прошлые «Елки» — явное свидетельство того, насколько хорошим, добрым и качественным может быть этот фильм.

Одно из главных сюжетных открытий новых «Елок» — романтическая линия с участием актера Дмитрия Нагиева. Он вновь сыграет дядю Юру, а в образе его возлюбленной предстанет актриса Ирина Медведева.

В центре сюжета нового фильма, как всегда, окажутся судьбы людей. Они переплетутся в одной большой истории, начало которой положит девятилетний Ваня из Кирова. Узнав о расставании своих родителей, мальчик отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

Маршрут мальчика будет пролегать через множество неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители тотчас отправятся на его поиски, но не поздно ли они спохватились? Шанс все исправить есть до тех пор, пока часы не пробили 12.

