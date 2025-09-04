«Найдет отклик в сердцах зрителей»: Алина Кабаева о премьере «Красного шелка» в КНР
Алина Кабаева прокомментировала премьеру фильма «Красный шелк» в Китае
Председатель Совета директоров НМГ отметила высокий уровень отношений России и Китая.
Общая исторически память России и Китая позволяет создавать нашим странам такие уникальные совместные кинопроекты, как «Красный шелк». Об этом сказала председатель Совета директоров Национальной Медиа Группы (НМГ) Алина Кабаева в своем обращении в честь премьерного показа фильма в КНР.
Кинолента является примером высокого уровня российско-китайского партнерства и теплых отношений между странами, добавляет Алина Кабаева.
«Важно, что премьера фильма проходит в год 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне против японской агрессии. В наших странах особенно трепетно относятся к сохранению исторической памяти и недопущению переписывания истории. В том числе именно это единство позволяет создавать такие уникальные совместные проекты, как «Красный шелк», — говорит она.
Председатель Совета директоров НМГ отметила, что благодаря таким проектам можно сохранять правду об исторических событиях и передавать ее другим поколениям.
«Хочу поблагодарить всех китайских партнеров, которые принимали участие в этом проекте, и пожелать китайским зрителям приятного просмотра. Уверена, картина найдет отклик в сердцах зрителей, а мы с вами в будущем увидим еще много совместных российско-китайских проектов», — заключила Алина Кабаева.
Премьера российско-китайской картины «Красный шелк» состоялась 4 сентября в главном кинотеатре Пекина China Film Group.
Продюсер фильма Вадим Быркин рассказывал журналистам, что «Красный шелк» появился благодаря активному взаимодействию российских и китайских компаний. Чтобы избежать ошибок и учесть законодательные особенности наших стран, было создано партнерство при участии институтов культуры и государственных органов.
Кроме того, продюсер обмолвился о второй части фильма. По его словам, после выхода в российский прокат картина показала отличные результаты, которые превзошли все ожидания, поэтому продолжение было неизбежным.
При этом намек на сиквел — «Черный шелк» — изначально был заложен в финальные титры фильма, чтобы зрители знали: история будет развиваться.
Премьера «Красного шелка» приурочена к четырехдневному визиту президента России Владимира Путина в КНР. За день до первого показа фильма в Китае российский лидер подчеркнул, что отечественные режиссеры и дальше продолжат тесно сотрудничать с коллегами из Азии.
На пресс-конференции по итогам своей поездки в Китай Путин сказал, что фильм «Красный шелк» стал первой ласточкой в совместном кинематографе с КНР.
