«Синдром иностранного акцента»: почему люди могут начать говорить на неизвестных им языках

Туристка из Томска ударилась головой в Таиланде и заговорила на древнерусском

Фото: 5-tv.ru

Женщине диагностировали перелом уха и потерю памяти.

Путешественница из Томска получила травму головы в Таиланде, потеряла память и заговорила на древнерусском языке. Врач общей практики Роман Фишкин объяснил aif.ru, с какими отклонениями это может быть связано.

История началась с того, что 45-летняя Елена улетела в Таиланд, чтобы восстановиться после смерти отца. К сожалению, отдых обернулся травмой. На второй день поездки женщина поскользнулась на мокрых ступеньках бассейна, сильно ударилась головой и упала в воду.

Персонал отеля вытащил Елену из воды и вызвал бригаду медиков. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и абсолютную потерю памяти. Женщина также не узнает своих близких и, ко всему прочему, стала говорить на древнерусском языке.

«Скорее всего, у пациентки наблюдается комплексное неврологическое и психиатрическое расстройство, вызванное черепно-мозговой травмой. Мы видим классическую ретроградную амнезию — женщина не помнит своего имени и не узнает близких», — пояснил врач Фишкин.

Он объяснил, что после ЧМТ у пациентов может проявиться транзиторная глобальная амнезия. Она может сопровождаться потерей ориентации в пространстве и времени, при этом человек помнит себя. В ситуации Елены все намного сложнее, потому что после травмы она говорит на древнерусском языке.

«Есть так называемый синдром иностранного акцента. Это крайне редкое состояние, возникающее после инсульта, травмы или даже тяжелой мигрени. У пациента меняется интонация, ударения, и речь начинает восприниматься как иностранная», — заявил эксперт.

По словам врача, если специалисты настаивают на трепанации черепа, значит есть потребность в том, чтобы снизить внутричерепное давление и удалить гематому. Операция достаточно сложная, но зато она точно спасет Елене жизнь.

Фишкин отмечает, что, несмотря на сложный диагноз, ситуация может сложиться благоприятно. При хорошем исходе операции и правильной реабилитации к Елене вернутся память и речь.

«Процесс будет долгим, и некоторые последствия могут остаться на всю жизнь», — подытожил врач.

