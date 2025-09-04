Число жертв при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек

Фото: Reuters/SAYED HASSIB

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще около четырех тысяч пострадали.

Число жертв от недавнего землетрясения в Афганистане выросло до 2205 человек, а пострадавших — до 3640 человек. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдуллу Фитрат.

«Согласно последним данным число погибших и пострадавших увеличилось», — уточняет он.

Также сообщается, что Китай предоставит Афганистану гуманитарную помощь в размере 50 миллионов юаней.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в восточных и центральных провинциях Афганистана в ночь на 1 сентября. Мощный подземный толчок произошел в городе Джелалабад, который граничит с Пакистаном. В результате были повреждены или разрушены тысячи домов, построенных в основном из сырцового кирпича и дерева.

В министерстве здравоохранения Афганистана подчеркнули, что землетрясение произошло в отдаленной горной местности. Это усложняет процесс получения данных о точном количестве пострадавших, требуется больше времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что минимум 1124 человека и 3251 пострадали после землетрясения в Афганистане. На месте работают спасатели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.