Удивительное приключение: какие зоны ждут гостей «Балтика Фест»

В программе мероприятия — путешествие по бескрайним просторам России.

Гастрофестиваль «Балтика Фест» пройдет на автодроме «Игора Драйв» 13 сентября. Гостям представится уникальная возможность отправиться в путешествие по бескрайним просторам России. Каждый ее уголок способен удивить.

Программа фестиваля вдохновлена особенностями регионов России. Мюзикл-путешествие позволит зрителям увидеть волшебное северное сияние Русского Севера, окунуться в курортную атмосферу Черноморья и услышать русско-народные мотивы Средней полосы.

Артисты также продемонстрируют жаркие народные Кавказские танцы, зарядят духом свободы и раздолья из Поволжья и раскачают фестиваль живым роком с Балтийского берега.

Каждому региону России будет посвящена отдельная зона. О традициях и особенностях можно будет узнать в игровом формате. Черноморье, например, отправит каждого гостя на жаркий курорт и раскроет в деталях местный колорит. Можно будет даже сыграть в пляжный волейбол.

Русский Север вовсе не такой ледяной и холодный, как многие думают. Его уют и гостеприимство раскроется на фестивале — гости смогут узнать больше не только об обитателях этого края, но и о самих себе.

Следующая остановка — Кавказ. Ему свойственны адреналин и азарт. Если не по душе стрельба из игрового лука, можно попробовать себя в интеллектуальном турнире. Средняя полоса — все самое родное и знакомое, но только переделанное на современный лад.

В Поволжье можно будет соприкоснуться с русским полем и отправиться в круиз по настоящей Волге. На Балтийском берегу — забрать свой «курс» с помощью «штурвала фортуны».

Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв».

