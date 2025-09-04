Путин: Дальний Восток развивается опережающими темпами

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов;5-tv.ru

За последние годы были созданы знаковые объекты промышленности и инфраструктуры, которые фактически изменили облик федерального округ.

Дальний Восток развивается опережающими темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Дальний Восток развивается опережающими темпами. За последние годы были созданы знаковые объекты — объекты промышленности и инфраструктуры, которые фактически изменили облик федерального округа, его экономики и социальной сферы», — сообщил российский лидер.

Путин уточнил, что опережающее развитие восточной части страны является результатом совместных усилий правительства страны, ведомств, местных властей, научных организацией, инженерных компаний и других подразделений. Кроме того, российский лидер также добавил, что сейчас необходимо обеспечить экономическое развитие региона нужными ресурсами.

Владимир Владимирович подчеркнул, что развитие Дальнего Востока — национальный приоритет страны. Поэтому, по словам Путина, наращивать темпы роста нужно и дальше, а также стараться развивать конкурентные преимущества и потенциал данного федерального округа. При этом, в задачах правительства стоит обеспечение Дальнего Востока необходимыми ресурсами, в том числе энергетическими.

Также президент отметил, что было дано поручение подготовить программу развития энергетических мощностей в регионе на период до 2050 года и определения источников ее финансирования.

