«Мне 30 лет»: Лариса Гузеева поделилась пикантной фотографией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К публикации звезда добавила ностальгическую подпись.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева не перестает удивлять поклонников. На этот раз в социальной сети она опубликовала откровенную фотографию.

Лариса Гузеева в молодости. Instagram*/_larisa_guzeeva_

В личном блоге звезда телешоу «Давай поженимся» выложила снимок 30-летней давности. На нем знаменитость стоит топлес, а грудь прикрывается лишь длинными руками актрисы. Кроме того, она добавила ностальгическую подпись о несбывшихся мечтах.

«Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой», — сообщает Гузеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Гузеева экспериментирует с внешностью.

Звезда удивила поклонников радикальным образом — телеведущая превратилась в платиновую блондинку и выбелила брови. Реакция оказалась неоднозначной: одни восхитились смелостью, а главная сваха России Роза Сябитова резко раскритиковала, заявив, что коллега стала напоминать старушку. Лариса лишь намекнула, что перемены могут быть связаны с предстоящей ролью в кино или театре.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ