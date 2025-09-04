Балтика, Поволжье и Кавказ: гостей «Балтика Фест» угостят блюдами со всей страны

Фото, видео: 5-tv.ru

На фестивале будет шесть гастрономических зон.

О том, что нашей стране даже в условиях санкций есть чем удивить болельщиков на стадионах — во всех деталях можно узнать на гастрофестивале «Балтика Фест». Он пройдет под Петербургом. Помимо классических и самых неожиданных видов пенного, лучшие шеф-повара со всей страны предложат гостям подходящие закуски. Блюда разных регионов: от Карелии до Поволжья. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко узнала, что ждет гостей.

Креветки с чесноком и чили, томленая говяжья грудинка, ростбиф и, конечно, колбаски гриль с тушеной капустой. Почти два десятка блюд, знакомых всем, но с секретными ингредиентами.

Меню для праздника «Балтика Фест», где у каждого блюда своя история и неповторимый вкус, три именитых шеф-повара создавали, изучая семейные поваренные книги.

«Вот все вот эти вот каноничные семейные ценности вот они сюда заложены. Это был такой мозговой штурм. Мы саккумулировали эти рецепты и сделали качественные вкусные блюда», — рассказал шеф-повар ресторана «Фаворит» Сергей Карпов.

В огромном смокере на ольховой щепе сутки будут томиться больше двухсот килограммов мяса. На соус к нему уйдет сто литров темного пива. Накормить планируют больше шести тысяч гостей.

«Балтика Фест» — это шесть гастрономических зон. Как станции одного большого вкусного маршрута, представят особенности кухонь разных регионов нашей страны.

«Будет север, будет средняя полоса, будет балтийский берег, будет Кавказ и Поволжье. То есть различные истории, разная кухня традиционная, чтобы гости ощутили традиции разных регионов нашей страны», — поделился региональный шеф-повар курорта «Игора», парк-отеля «Дача Винтера» Никита Цацын.

Уголок Северо-Запада порадует морепродуктами, корнер с кавказской кухней — мясом с пряными травами, Поволжье — сытным пловом. А еще для ценителей кулинарного юмора: станция «Балтийский вокзал».

«Это такой наш шефский вайб, шутка, в плане того, что „Балтийский вокзал“ — это жареные пирожки, бутерброды», — рассказал бренд-шеф курорта «Игора», сети отелей «Точка на карте» и «Дача Винтера» Егор Никонов.

Но и тут все не так просто: пирожки — с томленой щечкой, сморреброды — с копченой скумбрией. Изысканный региональный колорит даже в закусках. Из регионов — не только рецепты, но и ингредиенты. Например, раки из Карельских озер. Организаторы фестиваля заказали таких пять тысяч штук, и их уже начали вылавливать.

Такой пикник с большим размахом — подарок пивоваренной компании «Балтика». В этом году ей исполняется 35 лет. Один из крупнейших производителей страны предлагает не просто отдохнуть, а по-новому взглянуть на культурные традиции регионов необъятной страны, где пиво исторически — полноценный ингредиент и часть устоявшихся гастрономических пар.

«Когда мы приглашаем гостей на гастрофестиваль, то мы предполагаем, что люди смогут насладиться разнообразием вкусов, разнообразием впечатлений, поводом для общения. Мы и хотим это подарить гостям нашего фестиваля», — рассказала директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова.

В гастрономическом путешествии по стране примут участие и звезды. Музыка для разных поколений: песни Мари Краймбрери, рок-классика от группы «ЧАЙФ» и ее солиста — к слову, гурмана Владимира Шахрина.

«Россия стала очень гастрономичной страной. За последние буквально 30 лет мы прямо начали разбираться в еде, у нас появился вкус к еде. Вот эта широкая география делает нашу жизнь еще вкуснее, чем во многих других странах», — отметил основатель и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

И нестареющие хиты «Дискотеки Авария».

«Людям нравится кушать. Слушать музыку, веселиться. Зажмем кулачки и представим, что вот в эти даты представим, что у нас будет бабье лето в Питере. Я загадал!» — сказали участники группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов.

Впрочем, 13 сентября «Балтика Фест» состоится в любую погоду. Отдохнуть гости смогут как на открытой площадке, так и под сводами огромного шатра. Его уже возводят на автодроме «Игора Драйв». Организаторы не исключают, что «Балтика Фест» может стать новой вкусной традицией, которая объединит экспертов, пивоваров и любителей русской кухни.

Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.