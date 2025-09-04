Не только на Дальнем Востоке: НЦ «Россия» появятся в Сибири, ХМАО и Крыму

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Открытия запланированы на зиму этого года.

График у главы государства, как всегда, очень насыщенный. В национальном центре (НЦ) «Россия» он встретился с курсантами и открыл новые, критически важные для Дальнего Востока объекты. Заявил Владимир Путин и об энергетической безопасности. Например, запасов угля в стране хватит на 900 лет. Из Приморья репортаж корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

В направлении Владивостока Владимир Путин пронесся «Ураганом». Так называется катер связи, который в данном случае временно стал бортом № 1.

В филиале национального центра «Россия» к прибытию президента тоже готовились по-военному. Воспитанники патриотического центра «Воин» построились в шеренгу и, кажется, сильно волновались. Но зря: Путин сразу попросил нарушить стройные ряды. А стройные рассказы прерывал вопросами, чтобы узнать детали.

Курсантки центра «Воин» курсантам решили не уступать. Две сестры из Бурятии рассказали президенту, что хотят работать в Федеральной службе охраны. И, судя по всему, уже вовсю проходят физподготовку.

Владимир Путин явно переживал за успех предприятия: спрашивал, знают ли девочки, как складывать парашют, интересовался высотой прыжка. И воспитанницы такую заботу оценили.

Курсанты долго не хотели отпускать Владимира Путина, но программа уж очень насыщенная. Президенту показали экспозицию филиала национального центра «Россия». По образу столичного комплекса здесь все наглядно, о малой и большой Родине.

Магия национального центра «Россия» — в интерактивности. Все можно попробовать, потрогать и рассмотреть в деталях. Вот, например, батискаф, в иллюминаторах которого — разнообразие морской жизни Приморья. Здесь же можно пройти по мистической тропе. В этом «заповедном лесу» мирно уживаются леопарды, тигры и олени — часть из 250 краснокнижных животных Дальнего Востока.

И в этом, конечно, особый символизм. От «вымирания» здесь спасли и здание старого океанариума вместе с его обитателями. Здание перестроили и модернизировали, а несколько осетров по-прежнему занимают почетное место посередине выставки.

Задача всего центра — говорить с молодежью на ее языке. Это проба пера, первый, но далеко не последний филиал выставки достижений нашей страны.

«У нас в этом году в декабре откроется филиал в Красноярском крае, в ХМАО и в Севастополе. В следующем году, сейчас со дня на день состоится конкурс на лучшие проекты следующего года, и со дня на день мы объявим, но это будет и в других федеральных округах, также будет возникать филиалы», — рассказала генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Открытие первого филиала национального центра именно во Владивостоке — четкий сигнал: развитие дальневосточного региона остается приоритетом для нашей страны. По видеосвязи президент дает старт работе сразу нескольких масштабных экономических и инфраструктурных объектов. Тихоокеанская железная дорога — первая частная на Дальнем Востоке. 531 километр по, казалось бы, непроходимой тайге.

Закончена реконструкция участка федеральной трассы Хабаровск — Владивосток, открыт новый международный терминал хабаровского аэропорта, построен первый комплекс крупнейшего в стране «сухого порта» «Артем».

«Это не просто объект для Приморья, для Дальнего Востока, это один из опорных объектов Трансарктического транспортного коридора, который фактически сшивает север и восток нашей страны — Мурманск и Владивосток», — рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Президент напоминает: логистика и инфраструктура важны не сами по себе, а как основа роста благополучия жителей региона.

«У нас стало хорошей традицией в преддверии или в ходе Восточного экономического форума проводить такую сверху часов по поводу того, что сделано за прошедшее время, за прошедший год. И с каждым годом необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, для развития всего региона объектов становится все больше и больше. Они современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, очень важного, стратегически важного для нас макрорегиона — Дальний Восток», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Именно развитию Дальнего Востока посвящена вся рабочая программа президента. Впереди — еще несколько важных встреч.

