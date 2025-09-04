«Я пытался»: Биковичу было тяжело учить китайский язык для игры в «Красном шелке»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Во время съемок фильма было много трудностей — особенно в кадре.

Во время съемок фильма «Красный шелк» приходилось сталкиваться с языковыми трудностями. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал актер Милош Бикович на премьере ленты в Китае.

«Особенно в кадре, когда надо на китайском говорить. Я скажу так: одни трудности. Китайский язык… Когда я русский учил — одни корни, очень много общих слов и так далее», — поделился Бикович.

Он рассказал, что изучение китайского языка стало для него настоящим испытанием. Актер ощущал себя младенцем, который учится говорить. Он вспомнил своего сына: когда Милош учит его новому слову, мальчику приходится повторять его 40 раз, чтобы запомнить.

«Я что-то пытался на китайском говорить, а они такие: „что?“. Я так своего сына спрашиваю. Он вместо „яблоко“ говорит „абукоко“. И я говорю: „что?“» — вспоминал актер.

