Зрители выстроились в очереди на премьере «Красного шелка» в Пекине

Китайская публика с нетерпением ждет первого показала картины.

С самого утра главный кинотеатр Пекина China Film Group прибывают сотни человек на премьеру российско-китайской картины «Красный шелк» — проекта Национальной Медиа Группы (НМГ). Кадрами из Китая делится 5-tv.ru.

Люди активно обсуждают декорации, фотографируются на фоне постеров и с нетерпением ждут фильма. Этим зрителям повезло больше всех — они увидят первый показ раньше на два дня, чем большая часть Китая.

«Это такое необычное сочетание, это Россия и Китай, и это все происходит в такое сумбурное время, поэтому очень бы хотелось посмотреть этот фильм», — рассказала зрительница по имени Анна.

Девушка отметила, что картина вызвала широкий интерес, в том числе, и из-за именитого актерского состава.

Продюсер фильма Вадим Быркин сказал журналистам, что «Красный шелк» появился благодаря активному взаимодействию российских и китайских компаний. Чтобы избежать ошибок и учесть законодательные особенности наших стран, было создано партнерство при участии институтов культуры и государственных органов.

«Это, мне кажется, верно, потому что очень важно соблюдать законодательство стран, в отношении именно кинематографии, и чтобы не было ошибок», — подчеркнул он.

Кроме того, продюсер обмолвился о второй части фильма. По его словам, после выхода в российский прокат картина показала отличные результаты, которые превзошли все ожидания, поэтому продолжение было неизбежным.

При этом намек на сиквел — «Черный шелк» — изначально был заложен в финальные титры фильма, чтобы зрители знали: история будет развиваться.

Премьера «Красного шелка» приурочена к четырехдневному визиту президента России Владимира Путина в КНР. За день до первого показа фильма в Китае российский лидер подчеркнул, что отечественные режиссеры и дальше продолжат тесно сотрудничать с коллегами из Азии.

Ранее 5-tv.ru писал, что фильм «Красный шелк» стал первой ласточкой в совместном кинематографе с КНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в Китай.

