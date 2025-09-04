Отбор школьников на участие во Всероссийской олимпиаде начался в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Победители и призеры смогут поступить без экзаменов в любой университет страны.

Столичных школьников подготовят к Всероссийской олимпиаде. В Москве стартовал отбор кандидатов для участия в интеллектуальных соревнованиях.

Чтобы попасть в сборную, юношам и девушкам нужно показать не только хорошие знания, но и творческие способности. В этом году подготовку пройдут 50 тысяч школьников. Помогать умникам и умницам будут опытные преподаватели.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады смогут поступить без экзаменов в любой университет страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.