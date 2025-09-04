Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

По словам главы евродипломатии, наблюдаются «преднамеренные попытки изменить международный порядок».

Уверенность российского лидера, продемонстрированную на встрече с руководителями Китая и КНДР, в Евросоюзе считают едва ли не прямой угрозой Западу. Глава евродипломатии уже сравнила пекинские диалоги с землетрясением

«Сегодня, стоя здесь, я словно ощущаю, как земля уходит из-под ног. Думаю, это чувство знакомо каждому из нас. Мы переживаем его ежедневно, стоит лишь открыть телефон и взглянуть на новости, и эти толчки становятся все сильнее. Мы сталкиваемся с преднамеренными попытками изменить международный порядок», — заявила заместитель председателя главы Европейской комиссии Кая Каллас.

На этом фоне в Киев внезапно приехал министр обороны Великобритании. Однако принимать его на высшем уровне отказались. Вместо этого Владимир Зеленский улетел в Копенгаген, а уже оттуда, вместе с президентом Финляндии, отправился в Париж.

Как обычно, целью поездки стало получение от европейцев новой порции антироссийских обещаний. На этот раз заявили, что в ЕС готовы предоставить Украине некие гарантии безопасности. Но только после подписания мирного соглашения.

К слову, встреча этой «коалиции желающих» назначена в Париже как раз на сегодняшний день. По ее окончании лидеры ЕС собираются коллективно звонить президенту США Дональду Трампу.

Впрочем, есть в Европе и другие силы, которые, напротив, призывают к диалогу с Кремлем. Так, лидер австрийской «Партии свободы» Херберт Кикль в интервью местному телеканалу предложил, наоборот, сделать шаг навстречу России. И наконец, начать строительство архитектуры безопасности для всего континента вместе с Москвой.

