Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ЕС не хочет мира, а лишь поддерживает разрушительные шаги режима Зеленского.

На полях Восточного экономического форума прошел традиционный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой.

В общении с журналистами она отметила, что Киев, по сути, добивается не гарантий безопасности для Украины, а, скорее, гарантии конфликта в Европе. И в ЕС только поддерживают такие разрушительные шаги киевского режима. Мария Захарова ответила, почему европейцы фактически идут против своей же безопасности и стабильности.

«На самом деле, как часто мы видели в той же самой Западной Европе, когда политические деятели, даже лидеры государств под вывеской европейских интересов выступали против не то, что интересов своих граждан, а против их безопасности», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия не собирается обсуждать ни в каком формате введение иностранных войск на Украину. Ведь Москва считает это неприемлемым шагом.

Точно так же наша страна осуждает и действия режима Зеленского в Киево-Печерской Лавре. На Украине их пытаются выдать за инвентаризацию. Но в нашем МИД уверены: псевдоэксперты Киева всего лишь насаждают свои порядки. И это уже превратилось в откровенное надругательство над чувствами верующих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.