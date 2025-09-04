Энергия для всех: в Приморье появится атомный кластер

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Утвержден график строительства АЭС, практически выбрана площадка.

Не только высокие кредитные ставки для бизнеса сдерживают создание новых предприятий и развитие транспортной системы на Дальнем Востоке. Одна из главных проблем — дефицит энергоресурсов. Ликвидировать его должны новые атомные электростанции.

Где и когда их построят — обсуждали сегодня на одной из сессий Восточного экономического форума. Как это изменит инвестиционный климат федерального округа — у экспертов спросил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Самая насыщенная часть деловой программы ВЭФ приходится на второй день форума. Здесь одновременно проходят сотни встреч и переговоров, десятки сессий и конференций. Каждые 14 минут здесь подписывается какое-либо соглашение или договор.

Каждый час на стендах корпораций, ведомств и министерств — события, которые меняют экономический вектор страны и облик Дальнего Востока. Вот так дистанционно с острова Русский в небольшом якутском поселке Черский запущен энергокомплекс. Он питает далекий и оторванный от большой земли населенный пункт и порт, крайне важный для северного завоза.

В Приморье вообще появится атомный кластер, такими планами на ВЭФ поделился глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Уже утвержден даже график строительства АЭС, которой предусматривает ввод двух энергоблоков по 1000 МВт каждый.

«Практически выбрана площадка, нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году. А до конца года появится новое юридическое лицо — Приморский филиал концерна „Росэнергоатом“, так устроена наша система атомных электростанций», — рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Энергетический центр Дальнего Востока — Амурская область. Здесь уже работают три крупнейшие гидроэлектростанции, в будущем планируется строительство ветровой и солнечной. Здесь же расположен крупнейший в России газоперерабатывающий завод. Как и на других подобных предприятиях здесь природный газ расщепляется на промышленные компоненты. Но в Амурской области пошли дальше, и из этих компонентов в будущем планируют делать полиэтилен и полипропилен.

Эти предприятия запитаны от газопровода «Сила Сибири», который ориентирован не только на Дальний восток, но и страны АТР. Они позволяют импортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не торговать сырьем. Все это — часть восточной газовой программы страны, которая тоже сегодня обсуждается на ВЭФ, как и перспективы газопровода «Сила Сибири — 2», который способен соединить сибирские месторождения с китайскими потребителями.

«Сила Сибири — 2» дает большой импульс, и она даст возможность обеспечить целый ряд регионов газом. Без строительства «Силы Сибири — 2» это было бы невозможно», — подчеркнул министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Аналогичный импульс газификации территории в свое время получил Сахалин, когда здесь стали реализовывать нефтегазовые проекты.

Теперь с местных заводов газ поступает не только в танкеры и на экспорт, но и в квартиры сахалинцев. Топливно-энергетическая система Дальнего Востока обрастает инфраструктурой с высоким экспортным потенциалом. Российские нефть, газ, уголь и энергия крайне интересны Азиатско-Тихоокеанскому рынку.

