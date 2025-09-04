Захарова: ЕС демонстрировал сарказм в сторону Венгрии после удара по Дружбе

Фото, видео: Patrick Pleul/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После атаки на нефтепровод страна обратилась к своим, казалось бы, солидарным партнерам.

Венгрия просила страны Евросоюза (ЕС) о консолидации после удара Украины по нефтепроводу «Дружба». В ответ получила сарказм и насмешки — мол, произошедшее не является проблемой для Европы. Об этом «Известиям» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Венгрия умоляла, просила, обращалась к своим как бы солидарным партнерам по объединению к соответствующей реакции. Это те самые партнеры, которые вооружают киевский режим, а он использует это вооружение против Венгрии», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сийярто потребовал от Украины прекратить втягивать Венгрию в конфликт. Столь резкое заявление министра иностранных дел Венгрии стало ответом на критику украинского коллеги Андрея Сибиги. Последний упрекнул СИйярто за реакцию на удары по нефтепроводу «Дружба».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Сийирто продолжает стоять на своем: удары по нефтепроводу «Дружба» — это посягательство на энергетическую безопасность страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.