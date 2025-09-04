«Выясним, насколько хорошие»: Трамп описал свои отношения с лидерами РФ, Китая и КНДР

Фото: Reuters/Brian Snyder

Американскому лидеру скоро выдастся возможность узнать, как на самом деле к нему относятся коллеги.

Президент США Дональд Трамп имеет хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном. По крайней мере, так он описал их в интервью CBS News.

«Мои отношения со всеми ними очень хорошие. Мы выясним, насколько хорошие, в течение следующей недели или двух», — сказал Трамп.

В своей социальной сети Truth Social Трамп ранее просил Си Цзиньпина передать теплые пожелания Путину и Ким Чен Ыну. Тогда мировые лидеры находились в Пекине по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп назвал парад в Пекине неподходящим для себя местом. Кроме того, американский лидер не получил приглашения туда. Впрочем, этого он и не ожидал — подобные мероприятия Трампу не близки. При этом за парадом он следил и даже назвал его «впечатляющим».

