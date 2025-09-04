«Отдает отчаянием»: Захарова ответила на сообщения о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен

Фото, видео: Reuters/INQUAM PHOTOS/George Calin; 5-tv.ru

ЕС обвинил в инциденте Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) заявила, что от обвинений в сторону России в связи с посадкой самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии по бумажным картам «отдает отчаянием».

«Это ежедневный фейкомет в западной прессе. Они генерируют фейки, конечно, с русофобским душком просто без продыха. Пугают европейцев мифической российской угрозой», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, подобная истерия призвана отвлечь внимание европейцев от «постоянно ухудшающейся социально-экономической обстановки в ЕС».

Газета Financial Times 1 сентября сообщила, что якобы российская интерференционная атака стала причиной отключения системы GPS у самолета с председателем ЕК при подлете к аэропорту болгарского города Пловдив. В издании отметили, что сбой охватил всю зону аэропорта. После часового кружения над территорией воздушной гавани пилот принял решение садиться вручную, прибегнув к помощи аналоговых карт.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова встретилась со студентами на полях ВЭФ-2025.

