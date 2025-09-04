Во всем виновата депрессия: петербургская турфирма оставила клиентов без денег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Компания настолько втерлась в доверие к покупателям туров, что деньги им переводили напрямую, без договора.

Без денег остались десятки туристов после обращения в одну из петербургских компаний по бронированию путешествий. Хозяева этой конторы настолько втерлись в доверие к своим клиентам, что никакого подвоха от бизнесменов даже не ожидали. Некоторые туристы переводили деньги напрямую, без договора. Цена такого доверия — несколько миллионов рублей. Есть ли шансы вернуть эти деньги и почему владельцы фирмы винят во всем нервные срывы — узнала корреспондент «Известий» Полина Агеева.

Екатерина Штиль должна была всей семьей отправиться в Бангкок в двухнедельный отпуск. Девушка внесла полную предоплату на счет турфирмы. За 670 тысяч рублей на отдых должны были отправиться шесть человек. Но вскоре Екатерине написали обеспокоенные знакомые: «нас обманули, мы никуда не летим».

«Это был такой шок, мне казалось, что у меня микроинсульт был. Я побежала, сразу мы в полицию поехали», — поделилась пострадавшая Екатерина Штиль.

При бронировании девушка ни капли не сомневалась в честности бизнесменов, Екатерина сама работала у них на фрилансе турагентом. Отзывы знакомых только подтверждали уверенность девушки в честности фирмы.

«Мне казалось, что раз это люди, которых я знаю. Там Евгения водила ребенка в садик моей знакомой. То есть настолько тут все тесно, что я думала, что раз заочно мы знакомы, то точно не могут они обмануть», — рассказала Екатерина Штиль.

Доверилась турагентству и Людмила Нагорная. Девушка живет на две страны –Таиланд и Россию, часто путешествует. И до сих пор девушка не верит, что эти люди могли ее обмануть.

«Изначально, когда я об этом узнала, самое первое, о чем я подумала, просто у меня проблемы. И они сейчас решат, сейчас все изменится. И я до сих пор верю, что мне в понедельник пришлют все билеты», — рассказала пострадавшая Людмила Нагорная.

По словам пострадавших, владельцы турфирмы ссылаются на технические сбои в работе серверов, взлом системы и депрессию менеджера Евгении — версия для каждого своя. При чем, на связь выходит только директор фирмы — Иван, супруг «эффективного» менеджера. Отвечает в чатах и обещает, что все брони действительны. Похожий ответ получила и наша телекомпания.

«В данный момент пока есть технические трудности в компании, которые мы пытаемся решить. Со всеми туристами абсолютно я на связи, никто никуда не девается», — прокомментировал генеральный директор турфирмы «Friendly Club» Иван Шевченко.

Сама фирма зарегистрирована в Петергофе на Озерковой улице в жилом пятиэтажном доме.

«По словам пострадавших, именно на этой обычной лестничной площадке за этой дверью проводились финансовые махинации на сотни тысяч рублей. Информацию об этом адресе можно найти в соцсетях турагентства. Однако здесь пострадавшим так и не удалось пообщаться с владельцами бизнеса», — рассказала корреспондент.

В квартире никого. Тем временем, соседи бизнесменов советуют прийти после семи. Говорят, что знают владельцев квартиры лично.

От недружественных действий фирмы «Friendly Club» пострадали более 20 человек. Общий ущерб — более десяти миллионов рублей. Пострадавшие написали заявление в полицию. По словам экспертов, ситуация достаточно типичная. С большей долей вероятности привлечь злоумышленников можно будет по 159-й статье «Мошенничество». Однако зависит все от суммы ущерба.

«Людям от этой ситуации имеет смысл одновременно писать заявление в Следственный комитет и обращаться в гражданский суд. Только я бы рекомендовала заявлять о неисполнении обязательств», — отметила юрист Алена Барсова.

Онлайн-бронирование туров в последнее время набирает популярность. Вместе с ней растут и риски нарваться на мошенников. Поэтому эксперты советуют не согласовывать покупку путевок в мессенджерах, отдать предпочтение стоит электронной почте. И ни в коем случае не пересылать денежные средства на счет малознакомых лиц.

