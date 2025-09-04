Заковать в фанеру: в Совфеде предложили способ сохранения исторических зданий

Фото, видео: 5-tv.ru

Сейчас в стране почти полторы тысячи объектов культурного наследия федерального значения, которые нуждаются в дорогостоящей реставрации.

Объекты культурного наследия федерального значения, которые находятся в аварийном состоянии, предложили заколотить листами фанеры до лучших времен. Эта инициатива прозвучала в Совете Федерации после того, как в России провели ревизию исторических зданий и подсчитали примерные расходы на их реставрацию. Сколько денег нужно на спасение памятников и какие объекты в первую очередь будут «законсервированы» — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Назвать, в каком стиле была построена усадьба для сына Николая I, задача сложная. От древнегреческой архитектуры дворец получил лаконичность и строгость, от итальянской — элегантность, новейший английский стиль добавил уюта.

Всего 35 километров от Петербурга. Роскошный дворцово-парковый ансамбль, с выходом на Невскую губу. До 1917 года усадьба принадлежала потомкам Михаила Николаевича. Затем здесь был детский приют, в 1960-е база — отдыха. Сейчас объект культурного наследия федерального значения рушится на глазах. Стены исписаны граффити, утрачена лепнина.

«Раскрыты все окна, двери, повреждена кровля. Эти годы нарушалась, грубо нарушался закон об охране памятников», — рассказала районный архитектор (до 1997 года) Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города Санкт-Петербурга Татьяна Прохорова.

И таких объектов культурного наследия, где история разваливается на кирпичи, в России 1400. Это последние данные Росимущества. Отремонтировать все памятники в неудовлетворительном состоянии нет ни денег, нужны триллионы, ни возможностей. В дело вмешались сенаторы с предложением: аварийные объекты до лучших времен надо закрыть фанерой.

«Мы сейчас говорим, в первую очередь, об объектах культурного наследия, которые находятся в федеральной собственности. Что нужно делать? Их нужно сохранить до того времени, когда придет возможность и потребность их отреставрировать», — отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Тресков.

Сохранить поможет консервация.

В состав архитектурного шедевра, усадьбы Мещерских в Алабино, помимо главного дома, входило еще и четыре флигеля. Сейчас все разрушено. И это наглядный пример, что будет со зданием с вековой историей, если за ним не следить

В таком состоянии был и главный дом. Все изменилось полтора года назад, когда началась консервация. Роскошную усадьбу «заковали» в противопожарные, красные строительные леса. Внутрь теперь посетителей не пускают.

«Примерно на 10-15 лет это продлит жизнь этому зданию. Да, оно неприглядно будет выглядеть для турпотока, но, в то же время, позволит зданию сохраниться», — рассказала координатор проекта «Консервация» Анастасия Дармограй.

Под консервацию попадут памятники архитектуры, которые находятся вдали от туристических маршрутов.

«Вслед за работами по консервации, в течении, скажем, следующих лет пяти-десяти, должны быть спланированы и осуществлены работы по полному восстановлению. Иначе вся эта консервация раствориться вместе с памятником», — подчеркнул координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов.

Но реальная цифра аварийных объектов культурного наследия больше, чем 1400 зданий. Где-то требуется частичная реставрация, Как, например, в этой товарищеской мануфактуре. Находится она в небольшом городе в Ивановской области.

«Вот то здание, которое мы сейчас вот видим, вот это основная, как скажем, доминанта была возведена в 1915 году, то есть 110 лет назад», — рассказал кандидат исторических наук, директор государственного архива Ивановской области Александр Семененко.

Градообразующее предприятие прославилось на весь мир в 1930-е годы. Здесь работали зачинательницы стахановского движения в текстильной промышленности, Дуся и Маруся Виноградовы.

Фабрика наполовину пустая, цеха простаивают и разрушаются.

Регионам сейчас советуют составить «дорожную карту» по каждому историческому объекту. Это поможет понять, что нужно сделать. Но только по тем, что имеют федеральный статус. Региональные и местные памятники как были в зоне ответственности регионов, так и остались.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.