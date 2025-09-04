«Практически выбрана площадка»: филиал «Росатома» появится в Приморье до конца года

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В регионе будет создан атомный кластер.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на сессии «Электроэнергия для Дальнего Востока», проходящей в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025), заявил, что до конца 2025 года в Приморье появится филиал госкорпорации.

По его словам, работы на площадке будущей атомной электростанции (АЭС) в регионе планируется начать в 2026 году.

«Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году», — заявил Лихачев.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия поможет Китаю перегнать США в сфере атомной энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.