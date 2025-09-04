«Практически выбрана площадка»: филиал «Росатома» появится в Приморье до конца года
Глава «Росатома» Лихачев заявил об открытии филиала компании в Приморье
В регионе будет создан атомный кластер.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев на сессии «Электроэнергия для Дальнего Востока», проходящей в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025), заявил, что до конца 2025 года в Приморье появится филиал госкорпорации.
По его словам, работы на площадке будущей атомной электростанции (АЭС) в регионе планируется начать в 2026 году.
«Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году», — заявил Лихачев.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.
